الخميس 15 يونيو 2023
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فَعَّال| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تفعيل رابط بوابة الأزهر الشريف لقبول طلبات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 ومرحلة رياض الأطفال للقبول في العام الدراسي الجديد، بالمعاهد الأزهرية العامة والنموذجية، وحدد سن القبول للطلاب الجدد.

تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

حدد قطاع المعاهد الأزهرية تنسيق القبول في الصف الأول الابتدائي الأزهري ومرحلة رياض الأطفال "كي جي 1، وكي جي 2" للعام الدراسي الجديد على النحو التالي:

  • الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.
  • الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.
  • وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

موقع بوابة الأزهر الرسمى للتقديم على الصف الأول الابتدائى 2023

بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

بوابة الازهر الالكترونية .. الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

ويستعرض لكم "الدستور" رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2022-2024 وخطوات تسجيل الطلبات على النحو التالي:

  • أولا: تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عبر رابط https://www.azhar.eg/splash.html.
  • ثانيًا: كتابة ولي الأمر للبيانات الخاصة بالطفل الذي سيلتحق بالمدرسة.
  • ثالثًا: الضغط على حفظ البيانات.
  • رابعًا: الذهاب إلى المدرسة التي يريد التقديم فيها.
  • خامسًا: تسليم الملف الخاص بالطالب بعد ظهور نتيجة التقديم.

مستندات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

  • ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.
  • 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.
  • اجتياز المقابلة الشخصية
  • الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
  • صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم  على أن تكون سارية.
  • الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.
  • تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.
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