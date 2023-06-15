فَعَّال| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تفعيل رابط بوابة الأزهر الشريف لقبول طلبات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 ومرحلة رياض الأطفال للقبول في العام الدراسي الجديد، بالمعاهد الأزهرية العامة والنموذجية، وحدد سن القبول للطلاب الجدد.

تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

حدد قطاع المعاهد الأزهرية تنسيق القبول في الصف الأول الابتدائي الأزهري ومرحلة رياض الأطفال "كي جي 1، وكي جي 2" للعام الدراسي الجديد على النحو التالي:

الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

ويستعرض لكم "الدستور" رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2022-2024 وخطوات تسجيل الطلبات على النحو التالي:

أولا: تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عبر رابط https://www.azhar.eg/splash.html.

ثانيًا: كتابة ولي الأمر للبيانات الخاصة بالطفل الذي سيلتحق بالمدرسة.

ثالثًا: الضغط على حفظ البيانات.

رابعًا: الذهاب إلى المدرسة التي يريد التقديم فيها.

خامسًا: تسليم الملف الخاص بالطالب بعد ظهور نتيجة التقديم.

مستندات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023