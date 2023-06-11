الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوابة الازهر الالكترونية .. الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية 2023

الابتدائية
الابتدائية

بوابة الأزهر الالكترونية يعتبرالموقع الرسمي الوحيد للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 و نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 الترم الثاني 

نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري الترم الثاني 2023

وجاء إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الفصل الدراسي الثاني 166206 طلاب، وحضر منهم 164563 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 124710 طلاب وذلك بنسبة 75.78%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 41496 طالبا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري الترم الثاني 2023 https://natiga.azhar.eg

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

ويأتي توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 كالتالي:   

المجموع الكلي لدرجات نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2023 للترمين 550.  

مادة القرآن الكريم ١٠٠ درجة.

مادة اللغة العربية ١٠٠ درجة.

مادة الرياضيات ١٠٠ درجة.

مادة التربية الإسلامية ١٠٠ درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية ٥٠ درجة.

مادة العلوم ٥٠ درجة.

مادة اللغة الإنجليزية ٥٠ درجة.

رابط شغال.. بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

 

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 155536 طالبا، وحضر منهم 153717 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 110119 طالبا بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثان 45416 طالبا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 عبر بوابة الازهر الالكترونية من هنا https://natiga.azhar.eg

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

مادة أصول الدين (تفسير حديث توحيد وسيرة): 100 درجة

مادة اللغة العربية (مطالعة، نصوص، إنشاء، نحو، صرف): 100

مادة الرياضيات (الجبر والهندسة): 60

مادة الفقه: 50

مادة الثقافة الإسلامية: 20

مادة القرآن الكريم: 40

مادة اللغة الانجليزية/الاجنبية: 40

مادة الدراسات الاجتماعية: 40

مادة العلوم: 40

مجموع الترم الثانى من 490 درجة

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2023

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