السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط شغال.. بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأزهر
الأزهر

ننشر رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس.


وفي هذا السياق، من المقرر أن يعلن قطاع المعاهد الأزهرية في مصر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من شيخ الأزهر "الترم الثاني"، حيث ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية توقيت ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، التى أوشكت على الظهور اليوم للاستعلام عن نتائج "الترم الثاني" اضغط هنـــــــــــــا.

 

بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس


وتستعرض «الدستور»، لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 "الترم الثاني" وذويهم، ما يخص الخدمة عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ولينك الاستعلام برقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 "الترم الثاني" من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــا

 

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023


يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية "الترم الثاني" عبر هذه الخطوات

  • يجب أن يدخل الطالب على موقع بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس اضغط هنـــــــــــــا
  • يجب أن يختار الطالب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.
  • يجب أن يدون الطالب اسمه لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023
  • يجب أن يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص
  • يجب أن يضغط على عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية "الترم الثاني"

الجدير بالذكر أن عمليات التصحيح والمراجعة لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية "الترم الثاني" انتهت في الأيام الماضية، وتعلن المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية "الترم الثاني" عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، من باب ضمان الدقة والعدالة في تقييم أداء الطلاب، وتأمين حقهم في الحصول على نتائج "الترم الثاني" دقيقة وشفافة فى كشف نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

 

 قد يهمك أيضا:

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

الأزهر بوابة الأزهر بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الترم الثاني نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس رابط بوابة الأزهر

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"الداخلية" تعلن مغادرة أول فوج من حجاج القرعة

تطوير الموانئ البحرية.. إعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر

عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

زيلينسكى: سنتوصل قريبًا لاتفاق مع حلفائنا للحصول على طائرات مقاتلة

"الضبعة" سنوات التحقق والإنجاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

التخطيط الفلسطيني: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين