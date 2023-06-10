المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

عقب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الازهر الالكترونية بوابة الأزهر الشريف، بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، في مشيخة الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

المجموع الكلي المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023

نوضح من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 الترم الثاني وكذلك المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ومجموع الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023.

مجموع الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

ويأتي توزيع مجموع الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 كالتالي:

المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية لكل من الترم الأول والترم الثاني هو 550 درجة ويتم توزيعها على النحو التالي:

مادة القرآن الكريم: 50 درجة.

مادة اللغة العربية: 50 درجة.

مادة الرياضيات: 50 درجة.

مادة التربية الإسلامية: 50 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.

مادة العلوم: 25 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

وينقسم مجموع الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 لكل ترم منفصل هو 275 درجة

وهناك مواد أخرى غير مضافة إلى المجموع، وتشمل: – تربية فنية للمعاهد العادية، – مادة الحاسوب للمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية.

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نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 الترم الثاني

وبلغ إجمالي عدد الطلاب في نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 الترم الثاني المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 166206 طلاب، وحضر منهم 164563 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 124710 طلاب وذلك بنسبة 75.78%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 41496 طالبًا.

ويستطيع طلاب الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 الاستعلام عن نتيجة 6 ابتدائي عبر بوابة الأزهر الالكترونية بوابة الازهر الشريف برقم الجلوس من هنــــــــــا.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الدور الثاني

وسيتم الاعلان عن جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الدور الثاني في وقت لاحق وسيتم نشره عبر موقع الدستور الإلكتروني فور الإعلان عن جدول الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية 2023