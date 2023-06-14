يبحث الكثير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة عبر جوجل عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023.

بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

وخلال أيام قليلة يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 للعام الدراسي الجديد عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم تفعيل الرابط فور الإعلان عن بدء التقديم (من هنا).

ويعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد، عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

شروط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

- إجراء المقابلة الشخصية

-تقديم الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

-تسليم 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

-تقديم صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم على أن تكون سارية.

-تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

-إرفاق الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.



-يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بـ 6 أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

-أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه