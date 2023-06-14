تبدأ غدًا.. رابط تقديم رياض الأطفال الأزهرى للعام الدراسى الجديد 2023-2024

تستمر عمليات البحث من أولياء الأمور عن رابط تقديم رياض الأطفال الأزهري للعام الدراسي الجديد 2023-2024، خاصة الذين يرغبون في إلحاق أبنائهم في هذا التعليم الأزهري ، تمهيدًا لإتمام عملية التحاق أبنائهم وبناتهم بالمعاهد الأزهرية العامة والنموذجية في الأزهر الشريف.

وكان قد أعلن قطاع المعهد الأزهرية، فتح باب القبول للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري، على مستوى المعاهد الإبتدائية الأزهرية بمختلف أنواعها، خاصة يتيح الأزهر تسجيل بيانات أبناء أولياء الأمور من الطلاب بشكل إلكتروني.

ويختلف موعد تقديم رياض أطفال الأزهري 2023، عن موعد تقديم نفس المرحلة في المدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث يعتمد الإعلان على عدة ضوابط منظمة له مثل الأماكن الشاغرة في المعاهد الأزهر للطلاب الجدد من الراغبين في الالتحاق بمراحل التعليم التمهيدية.

وبعد موافقة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، يعلن قطاع المعاهد في الأزهر الشريف، عن موعد فتح التقديم لقبول طلبات أولياء الأمور الذين يرغبوا تسجيل رياض الأطفال أزهري 2023، حيث يتم تحديد سن الطلاب الراغبين في تقديم كي جي 1 وكي جي 2 في الأزهر.

موعد تقديم رياض الأطفال الأزهري ٢٠٢٣

ومن خلال الصفحة الرسمية لبوابة الأزهر التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلنت عن موعد تقديم الأزهر رياض أطفال 2023 في المعاهد العادية والنموذجية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والذي سيبدأ من بعد يوم 15 يونيو الجاري، من خلال رابط إلكتروني مخصص لهذا.

رابط تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023

ويقبل الأزهر الشريف، الطلاب في مرحلة رياض الأطفال عبر الموقع الرسمي التابعة لبوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا).

بداية من أربع سنوات وحتى خمس سنوات و11 شهر و29 يوم، مع جواز النزول بهذا السن في حالة توفر أماكن شاغرة في المعاهد الأزهرية.

وبعد انتهاء مدة قبول الطلبات بالمعاهد المختلفة، تقوم لجنة بترتيب أسماء المتقدمين حسب أعمارهم في أول أكتوبر 2023 م فيما بينهم الأكبر سنا ثم الأصغر سنا وعند التساوي في السن يفضل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة ثم الأقرب سكنًا.

وبدورها، ترسل الإدارة التعليمية التابع لها المعهد، مرفقًا بها إحصاء بعدد الفصول بالمعهد والإمكانات التعليمية المتوفرة، كما تحدد كل منطقة أعداد المقبولين بالمستوى الأول برياض الأطفال، وفقًا للكثافة المقررة والعدد الفصول المرسلة إليها من المعاهد، ثم تقوم المنطقة باعتماد الكشوف وإرسال نسخة منها معتمدة إلى المعهد وآخري تحفظ بالمنطقة.