الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رابط تقديم رياض الأطفال بالأزهر 2023

رياض أطفال الأزهر
رياض أطفال الأزهر

ينتظر الكثير من أولياء الأمور خلال أيام، فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر الشريف لعام 2023/2024.

ويفتح الأزهر الشريف، باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية، في شهر يونيو من كل عام، ومن المفترض أن يتم فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بقطاع المعاهد بعد غد الخميس، ١٥ يونيو الجاري.

رابط تقديم رياض الأطفال بالأزهر 2023

وأتاح الأزهر الشريف التقديم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، عبر الرابط التالي (من هنا).

وسوف يكون التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر متاحا لمدة شهر إلكترونيا، على أن يتم مد هذه الفترة حال وجود إقبال شديد كما هو المتبع كل عام، وجاء شروط القبول للتعليم الأزهري كما هي متعارف عليها كل عام كالآتي:

- سن القبول في الرياض للنموذجي أربع سنوات وللأزهر العام ثلاث سنوات ونصف.

- سن القبول للصف الأول النموذجي ست سنوات وللأزهر العام  خمس سنوات ونصف.
 

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

وخلال أيام سوف يتم الإعلان عن جميع الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بعد أن يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد، بدء عملية التقديم خلال أيام.

رياض الاطفال مرحلة رياض الأطفال قطاع المعاهد الأزهر الشريف المعاهد الأزهرية

الأكثر قراءة

"تغيير شامل".. أهالى البحيرة: فوجئنا بحجم أعمال "حياة كريمة".. وشكرًا للسيسى على هديته

برلماني يطالب بإنشاء نادي رياضي واجتماعي بالإسكندرية.. و"التضامن": خلال 6 أشهر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

ليلى طاهر ترد على شائعة وفاتها: "حاجة سخيفة ومبقتش أهتم بالأخبار دى"

خسائر فادحة فى حريق محطة وقود قنا.. وسائق ينقذ المدينة من كارثة

استقرار أسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة