ينتظر الكثير من أولياء الأمور خلال أيام، فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر الشريف لعام 2023/2024.

ويفتح الأزهر الشريف، باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية، في شهر يونيو من كل عام، ومن المفترض أن يتم فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بقطاع المعاهد بعد غد الخميس، ١٥ يونيو الجاري.

رابط تقديم رياض الأطفال بالأزهر 2023

وأتاح الأزهر الشريف التقديم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، عبر الرابط التالي (من هنا).

وسوف يكون التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر متاحا لمدة شهر إلكترونيا، على أن يتم مد هذه الفترة حال وجود إقبال شديد كما هو المتبع كل عام، وجاء شروط القبول للتعليم الأزهري كما هي متعارف عليها كل عام كالآتي:

- سن القبول في الرياض للنموذجي أربع سنوات وللأزهر العام ثلاث سنوات ونصف.

- سن القبول للصف الأول النموذجي ست سنوات وللأزهر العام خمس سنوات ونصف.



وخلال أيام سوف يتم الإعلان عن جميع الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بعد أن يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد، بدء عملية التقديم خلال أيام.