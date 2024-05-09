عاجل.. السعودية تحذر من الدخول لهذه الأماكن بدون تصريح

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بدون تصريح لعام 1445هـ/2024م اعتبارًا من تاريخ 2024/6/2م وحتى 2024/6/20م غرامة بقيمة (10،000) ريال بحق كل من يضبط، ولا يوجد لديه تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار في الأماكن التالية: "مدينة مكة المنطقة المركزية المكرمة، ومحطة قطار مراكز الضبط، والحرمين، ومراكز الضبط، ومراكز الفرز والأمني المؤقتة.

وعن العقوبات الخاصة بالمخالفين، أشارت الوزارة السعودية إلى أنها تتمثل في ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

كما سيتم مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين، البالغة (10،000) ريال، في حال تكرار المخالفة.

وأهابت الوزارة بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة.