موقع بوابة الأزهر الرسمى للتقديم على الصف الأول الابتدائى 2023

يترقب أولياء الأمور، اليوم الخميس، فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري، من خلال موقع بوابة الأزهر التعليمية، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، في المعاهد الأزهرية، في شهر سبتمبر وينتهي في شهر يونيو أو يوليو، حسب المرحلة والصف الدراسي، وفي كل عام تصدر خطة الدراسة لتوضح جميع التفاصيل، حيث يعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد فتح باب القبول لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهري

ألا يقل سن الطفل المتقدم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات كحد أدنى.

ألا يزيد سن الطفل المتقدم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي الأزهري عن 9 سنوات كحد أقصى.

يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بـ6 أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.

تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

لا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية.

مراعاة الدقة من أولياء الأمور عند تسجيل بيانات أنجالهم، ويكون ولي الأمر مسئولًا عن صحة هذه البيانات.

إجراء المقابلة الشخصية.

يلتزم ولي الأمر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني بالتوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف نجله وإجراء المقابلة الشخصية وتقتصر المقابلة على المقبولين بالمعاهد النموذجية والخاصة.

- تعلن نتيجة التنسيق النهائي للقبول بعد استيفاء ملفات التلاميذ المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه.

- حال تخلف ولي الأمر عن استيفاء ملف نجله خلال {15} خمسة عشر يومًا من إعلان نتيجة التنسيق يتم استبعاد نجله من التنسيق ويُصعد البديل له من الأسماء الواردة في كشوف الاحتياطي على أن يتم ذلك بمعرفة الإدارة التعليمية.

- يلغى قيد التلميذ في حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهري

الدخول موقع بوابة الأزهر الرسمي لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023 عبر الرابط التالي (من هنا). اختيار أيقونة التقديم للطلاب الجديد. كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بالدراسة الأزهرية من الاسم والرقم القومي المكون في شهادة ميلاده. تدوين بيانات ولي الأمر منها الرقم القومي للتأكد من بيانات محل السكن. تحميل كل الأوراق المطلوبة للتقديم. الضغط على كلمة حفظ. يتم تفعيل لينك التقديم بمجرد فتح باب التقديم من الأزهر الشريف.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائى الأزهري