يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، خاصًة مع قرب بدء هذه المرحلة للعام الدراسي الجديد.

ويرصد "الدستور" رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، في سياق السطور التالية.

يمكن لأولياء الأمور الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية التالي وسيتم تفعليه للدخول عليه بمجرد بدء التقديم للعام الدراسي الجديد في مرحلة رياض الأطفال، الصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها "العادية- النموذجية- الخاصة".

وعن معرفة شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 سيكون الحد الأدنى فيها هو قبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، والصف الأول الابتدائي 2023 الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

تعرف على خطوات تقديم الصف الأول الأزهري 2023

على ولي الأمر خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني لكل من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، التوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف ابنه/ ابنته، وإجراء المقابلة الشخصية، على أن يتضمن الملف ما يلي:

1- يُحضر أولياء الأمور أصل شهادة ميلاد "الرقم القومي".

2- صورة من البطاقة الصحية للطفل والتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية، ويوضح هذا التقرير الصحي أن الطفل خالي من أي أمراض صحية مُعدية.

3- تعلن نتيجة التنسيق النهائي بعد استيفاء ملفات المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه، بعد استبعاد من لم يتقدموا خلال "15" يومًا من إعلان نتيجة التنسيق؛ حيث يتم استبعادهم من التنسيق، ويعد هذا بمثابة تنازل رسمي عن حق ولي الأمر في التحاق ابنه/ ابنته بالأزهر الشريف؛ لعدم التزامه بالضوابط، ويصعد البديل له بعد عرض الحالات على لجنة التنسيق الإلكتروني، وفي ضوء ما يرد للمناطق من تعليمات بهذا الشأن.

4- يُلغى قيد الطفل أو التلميذ حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.