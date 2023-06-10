يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، بالتزامن مع إعلان المعاهد الأزهرية عن بدء الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر الموقع الرسمي للنتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت بوابة الأزهر الإلكترونية قد اعلنت منذ أيام عن بدء الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، للصف السادس الابتدائي وكذلك الثالث الإعدادي الأزهري بداية من الأسبوع المقبل، واليوم السبت هو أول أيام الأسبوع، مما جعل رابط بوابة الأزهر من اكثر الكلمات البحثية على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، ويستعرض لكم «الدستور» فى السطور التالية، رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج (من هنا). اختار المرحلة التعليمية للطالب الأزهري (ابتدائي - إعدادي) اختار المنطقة التعليمية الخاصة بالطالب ادخال رقم جلوس الطالب اضغط على كلمة بحث لظهور النتيجة كاملة بالتفاصيل

وتشهد مشيخة الأزهر بعد قليل اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، بمقر المشيخة.

ومن المقرر أن يحضر اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، امتحانات نهاية العام في الـ 28 من شهر مايو الماضي.

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تناولنا فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، مع خالص التمنيات للطلاب بالنجاح والتوفيق.