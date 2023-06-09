الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويبحث أولياء الأمور عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 وشروط تقديم الصف الأول الأزهري 2023.

موعد تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 

وخلال أيام قليلة يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 للعام الدراسي الجديد عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم تفعيل الرابط فور الإعلان عن بدء التقديم.  zhar.gov.eg/tnsek/default.aspx

ويُعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد، عن فتح باب القبول إلكترونيًا لكل من: مرحلة رياض الأطفال، الصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها "العادية- النموذجية- الخاصة"، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 

بالنسبة لـ تقديم رياض الأطفال أزهر 2023، تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا.

أما بالنسبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، يجوز النزول بالسن "6 أشهر" كحد أدنى لسن القبول، ويُراعى ما يستجد في هذا الشأن في بداية كل عام دراسي.

رابط تقديم رياض الأطفال 2023/ 2024 والأوراق المطلوبة للتسجيل

موقع تقديم المدارس الحكومية 2023 وخطوات التسجيل إلكترونياً للصف الأول الابتدائي

خطوات تقديم الصف الأول الأزهري 2023

على ولي الأمر خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني لكل من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، التوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف ابنه/ ابنته، وإجراء المقابلة الشخصية، على أن يتضمن الملف ما يلي: 

1- أصل شهادة ميلاد "الرقم القومي"، ولا يُعتد بصورة الشهادة نهائيًا. 

2- صورة من البطاقة الصحية للطفل والتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

3- على كل منطقة أزهرية متابعة الإدارات التعليمية التابعة لها بشأن تطبيق القواعد سالفة الذكر بكل دقة.

4- على كل معهد أن يلتزم بإعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني الخاصة به في مكان بارز؛ حتى يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليها، وأي تغيير في النتيجة، أو تغيير في الترتيب الوارد من لجنة التنسيق الإلكترونية، يترتب عليه إحالة القائم بالتغيير للمساءلة التأديبية فورًا.

5- تُعلَن نتيجة التنسيق النهائي بعد استيفاء ملفات المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه، بعد استبعاد من لم يتقدموا خلال "15" يومًا من إعلان نتيجة التنسيق؛ حيث يتم استبعادهم من التنسيق، ويُعد هذا بمثابة تنازل رسمي عن حق ولي الأمر في التحاق ابنه/ ابنته بالأزهر الشريف؛ لعدم التزامه بالضوابط، ويصعد البديل له بعد عرض الحالات على لجنة التنسيق الإلكتروني، وفي ضوء ما يرد للمناطق من تعليمات بهذا الشأن.  

6- يُلغى قيد الطفل أو التلميذ حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.

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