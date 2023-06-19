بوابة الأزهر الشريف.. لينك تقديم مدارس الأزهر 2023

موعد تقديم مدارس الأزهر 2023 و لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 و رياض أطفال أزهر، أهم ما يشغل بال أولياء الأمور في هذه الأيام ويزداد البحث عن بوابة الأزهر الالكترونية موقع الأزهر الشريف .

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويبحث أولياء الأمور عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 وشروط تقديم الصف الأول الأزهري 2023.

تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

ويُعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد، عن فتح تقديم مدارس الازهر إلكترونيًا لكل من: مرحلة رياض الأطفال، الصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها "العادية- النموذجية- الخاصة"، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وخلال أيام قليلة يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 للعام الدراسي الجديد عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم تفعيل الرابط فور الإعلان عن بدء التقديم azhar.gov.eg

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بوابة الازهر الشريف

وعند الدخول على موقع بوابة الازهر الشريف من هنــــا https://www.azhar.eg رابط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهر ورياض أطفال ازهر ستجد تنويه أنه سيتم فتح باب التقديم للمعاهد الأزهرية لبداية مرحلتي رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي وإعلان شروط الالتحاق والتقديم إلكترونيا عبر موقع التنسيق المعد لذلك و بوابة الازهر الشريف.

شروط تقديم مدارس الأزهر 2023

ووفقا للشروط المعلنة من الأزهر الشريف في العام السابق تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول. ويراعى ما يستجد في هذا الشأن في بداية كل عام دراسي.