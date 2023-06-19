الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 والأوراق المطلوبة

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يستطيع أولياء الأمور تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 ، لمدة شهر من خلال الرابط الالكتروني الذي خصصته الأزهر الشريف لذلك ، ويستمر تقديم  الأزهر رياض الأطفال 2023 الذي بدأ منذ أيام قليلة  كما أوضح بيان الازهر الشريف عبر بوابة الأزهر الشريف التي خصصت رابط تقديم الأزهر وبه الشروط والأوراق المطلوبة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

يستطيع أولياء الأمور تقديم الأزهر رياض الأطفال عبر بوابة الأزهر الالكترونية  أو الضغط على الرابط التالي مباشرة من هنا، ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف ، تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، قم بتسجيل بيانات الطالب، قم بملء طلب التقديم، وبعد الانتهاء من تسجيل الطلب يجب طباعته.

تفاصيل التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال و"أولى ابتدائي" للعام الجديد ببني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

ويمكن إجراء استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 من خلال نفس الرابط السابق . 

وقرر الأزهر الشريف أن يكون الحد الأدنى لقبول بمرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

الأوراق المطلوبة لـ تقديم الأزهر رياض الأطفال  

حددت إدارة الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة لـ تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 وهي إحضار صورة من البطاقة الصحية للتلميذ والأصل للإطلاع، صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم  ،6 صور شخصية للتلميذ المتقدم بخلفية بيضاء، التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية، صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي، الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد، أصل شهادة ميلاد الطفل، ولا يُعتد بصورة منها.

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رابط مفتوح.. تقديم رياض أطفال الأزهر 2023| تقديم الصف الأول الإبتدائي الأزهري

 

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