الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 بالمعاهد الأزهرية

جريدة الدستور

مع فتح الأزهر الشريف تقديم رياض الأطفال شغل بال أولياء الأمور معرفة موعد استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 عبر جوجل، حيث تقدم آلاف من الأسر لأبناءهم في رياض الأطفال في معاهد الأزهر الشريف.

موعد استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، والأوراق النطلوبة في ملف تقديم الأزهر، وخطوات الاستعلام.

وفتح الأزهر الشريف ملف تقديم رياض الأطفال لعام 2023، وتقدم الآلاف من أولياء الأمور لأطفالهم، ويبحثون عن الكيفية وموعد الاستعلام، ويتم الاستعلام عن التقديم في الأزهر رياض الأطفال لعام 2023 /2024 عبر رابط استعلام تقديم الأزهر في مرحلة رياض الأطفال.

  • يدخل ولي الأمر لموقع استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال في 2023 .
  • ثم سيقوم بتسجيل الدخول للموقع عبر كتابة بياناته وهي كتابة الرقم القومي من هنا.
  • بعدها سيتم كتابة كلمة المرور الخاص بالشخص.
  • ثم سوف يقوم ولي الأمر بالقيام بالضغط على خدمات ولي الأمر.
  • ثم بعدها قم بالضغط على قائمة نتيجة رياض الأطفال.
  • ثم قم بكتابة الرقم القومي للطفل في شهادة الميلاد.
  • القيام بإدخال الرقم السري الخاص.

موعد استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال

ومن المقرر أن سوف يكون استعلام التقديم في الأزهر رياض الأطفال في عام 2023 - 2024 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية بعد غلق باب التقديم في رياض الأطفال، وسوف يكون موعد الاستعلام عن تقديم الأزهر بمرحلة رياض الأطفال 2023 في شهر يوليو المقبل.

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الأوراق المطلوبة في تقديم الأزهر الشريف

ويتطلب التقديم للأزهر الشريف، التوفير للأوراق الآتية:

  • 6 من (الصور الشخصية للطالب).
  • (شهاده ميلاد الطالب) كمبيوتر (الأصل وصورتين).
  • صوره من (بطاقة ولي الأمر).
  • بطاقة من (التأمين الصحي للطفل).
  • مطلوب 5 (ظرف).
  • الطوابع 55 جنيه كل ظرف يحتوي بـ 11 جنيها طوابع.
  • طابع دمغة 5 جنيهات في كل ظرف سيحتوى ب 1 ج طابع دمغة منهم مبلغ 90 قرش دمغة و 10 قروش تنميه موارد.

وسيبدأ العام الدراسي في جميع المعاهد الأزهرية، في شهر سبتمبر وسينتهي في شهر يونيو أو شهر يوليو ، طبق المرحلة والصف الدراسي ، وبكل عام تصدر خطة الدراسة ستوضح جميع التفاصيل.

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