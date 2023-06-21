رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 للمدارس الحكومية.. والخطوات التفصيلية

مع انتهاء العام الدراسي في جميع المراحل الدراسية شغل بال أولياء الأمور والطلاب معرفة رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 عبر جوجل، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني لينك تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2023، لكي يكون متوفراً أمام جميع أولياء الأمور الراغبين بالتقديم لأبنائهم بالتعليم الابتدائي في المدارس الرسمية.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023.

وبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية 2023، وذلك اعتبارًا من يوم 1 من يونيو وسيستمر على مدار شهر كامل لكي ينتهي بحلول يوم 30 من يونيو 2023، حيث سيتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الإنترنت.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

يتاح لجميع أولياء الأمور الراغبين في الدخول على لينك تسجيل الصف الأول الابتدائي في جميع المدارس الحكومية 2023، وذلك نت خلال القيام باتباع الخطوات التالية: