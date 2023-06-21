رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 للمدارس الحكومية.. والخطوات التفصيلية
مع انتهاء العام الدراسي في جميع المراحل الدراسية شغل بال أولياء الأمور والطلاب معرفة رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 عبر جوجل، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني لينك تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2023، لكي يكون متوفراً أمام جميع أولياء الأمور الراغبين بالتقديم لأبنائهم بالتعليم الابتدائي في المدارس الرسمية.
رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023
وتنشر “الدستور” في هذا التقرير رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023.
وبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية 2023، وذلك اعتبارًا من يوم 1 من يونيو وسيستمر على مدار شهر كامل لكي ينتهي بحلول يوم 30 من يونيو 2023، حيث سيتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الإنترنت.
خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023
يتاح لجميع أولياء الأمور الراغبين في الدخول على لينك تسجيل الصف الأول الابتدائي في جميع المدارس الحكومية 2023، وذلك نت خلال القيام باتباع الخطوات التالية:
- أولا قم بالدخول على رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2023 من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).
- الضغط على قائمة حساب جديد لإنشاء حساب خاص في ولي الأمر.
- قم بتسجيل البيانات الأساسية الخاصة بولي الأمر وهي تكون “الاسم الرباعي” – “الرقم القومي” – “المحافظة محل الميلاد” – “تاريخ الميلاد” – "النوع" – “المركز أو القسم” – “العنوان بالتفصيل” – “رقم الهاتف”.
- قم بالضغط على قائمة حفظ واستمرار.
- قم بإنشاء كلمة مرور.
- قم بالضغط على قائمة تسجيل.
- حدد طلب التقديم في مرحلة الصف الأول الابتدائي أم في مرحلة رياض الأطفال.
- الضغط على قائمة حفظ واستمرار.
- الضغط على القائمة الخضراء المكتوب عليها إضافة طلب.
- استكمال جميع البيانات الخاصة بالتلميذ الذي ترغب في التسجيل له.
- اختر المديرية التعليمية ثم الإدارة ثم قم باختيار الرغبات.
- اضغط على قائمة حفظ واستمرار.
- حدد الرغبات التي تتمثل في المدارس التي تسود إلحاق الطالب بها.
- ستجد قائمة خاصة في المدارس التي ستقع في مربع الطلاب السكني.
- بجوار كل رغبة لتحدد اسم المدرسة التي ستود تسجيل بيانات الطالب فيها.
- قم بمراجعة بيانات الطلاب جيداً وذلك قبل التقديم.
- قم بحفظ الطلب والاحتفاظ به بصيغة “PDF” على جهازك الشخصي وسيفضل طباعته.