الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط التقديم للصف الأول الثانوي عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 والمستندات المطلوبة

الثانوي
الثانوي

تصدر رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 قائمة بحث طلاب الشهادة الإعدادية بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني واعتماد الحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية العامة والخاصة من قبل المحافظين في كل مديرية تعليمية وفقا لنسب النجاح.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تنسيق الثانوية العامة 2023 للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وحدد المحافظ مجموع 245 درجة للحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 2023 فى القاهرة، و140 درجة كحد أدنى للقبول بالمدارس الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة

كما اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة بمجموع 255 درجة كحد أدنى للقبول فى الصف الأول الثانوي العام، و140 درجة للثانوي الخاص، و 175 درجة كحد أدنى للقبول فى الصف الأول الثانوي المنازل والثانوى الخدمات.

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رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 - 2024

وعن كيفية التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023- 2024 عبر موقع تنسيق الثانوية العامة، يمكن اتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 عبر رابط https://tansiksec.emis.gov.eg/
  • سيطلب منك الموقع تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب.
  • إدخال كلمة المرور الخاصة به، والتسجيل بالحساب الشخصي له.
  • اختيار أيقونة «التنسيق
  • اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.
  • الضغط على تسجيل الرغبات ويراعى اختيار المدارس الموجودة في محيط السكن.
  • بعد تسجيل الرغبات يجب الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.
  • الضغط على حفظ الرغبات.
  • الضغط على إرسال الاستمارة.

مستندات التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024

وبعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 يتوجه الطلاب للمدرسة المرشح إليها، لتقديم مستندات التقديم للصف الأول الثانوي التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي:- 

  • طلب الإلتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.
  • أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.
  • الدمغات الخاصة بطلب الالتجاق بالمرحلة الثانوية.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.
  • البطاقة الصحية للطالب.
  • شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة وصوتين منها.
  • عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 مدون عليها اسم الطالب بالكامل.
  • حافظة أوراق بلاستيكية.

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رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا وخطوات التسجيل

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