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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تنسيق التمريض 2023 محافظة الشرقية.. والأوراق المطلوبة للتقديم

التمريض
التمريض

تنسيق التمريض 2023 محافظة الشرقية محور اهتمام الألاف من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية حيث يلجأون إلى المدارس البديلة للثانوية العامة والمعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتوفر فرص تدريب للطلاب وفرص عمل للخرجين في مجال تخصص دراستهم ومن بينهم مدارس التمريض.

تنسيق التمريض 2023 محافظة الشرقية

يترقب الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية وأولياء أمورهم تنسيق مدارس التمريض حيث تستعد إدارة الشؤون الصحية بالمحافظة لإعلان الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي بمدارس التمريض للبنات والبنين خلال الأيام المقبلة حيث يختص وزارة الصحة بإعلان تنسيق التمريض 2023 محافظة الشرقية.

وجاء تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الشرقية 240 درجة و تنسيق القبول بالثانوية العامة خدمات 230 درجة وتنسيق الثانوية الخاص 220 درجة حيث اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق مدارس المرحلة الثانوية لأبناء المحافظة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 عقب حصر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة عدد المدارس الثانوي الخاصة بكل نوع تعليم ونسب نجاح الطلاب.

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عدد مدارس التمريض في الشرقية للبنات والبنين 

تضم محافظة الشرقية نحو 15 مدرسة للتمريض موزعين على كافة مراكز المحافظة وتكون الدراسة بها بنظام الـ 3 سنوات ومدرسة واحدة فقط للطلاب المتفوقين الراغبين في استكمال دراستهم لمدة عامين وذلك عقب إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الدرسة الفنية الـ 5 سنوات منذ العام الماضي.

يذكر أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية هذا العام 2022-2023 قد وصلت إلى 85.9% حيث ارتفعت عن العهام الماضي بنحو 1.25 درجة % عن العام الماضي والذي كانت نسبة النجاح فيه نحو 84.26 %.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2023 والتي تتلخص فيما يلي:

  • أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية 2023.
  • عدد 6 صور شخصية للطالب 4*6.
  • صورة من بطاقة ولي الأمر.
  • شهادة حسن سير وسلوك.
  • شهادة ميلاد الطالب مميكنة.
  • طوابع مهن طبية.
  • استمارة التقديم.

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