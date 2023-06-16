الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض تستعرض خطة النهوض بالمهنة بمشاركة النقابات الطبية

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

استعرضت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أمس، خطة النهوض بمهنة التمريض، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الحوار الوطنى، بحضور النقابات الطبية والمهنية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، خلال كلمتها على ضرورة تحسين أحوال التمريض والتى تتضمن الأحوال المالية وتحسين بيئة العمل من توفير سكن مناسب لأفراد هيئة تمريض وتوفير زي مناسب وتوحيد الهوية البصرية، والتدريب الإلزامي لجميع فئات التمريض على مستوى الجمهورية بما فيها القطاع الخاص والجامعات والقطاع الحكومي.

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وأشادت نقيب التمريض بالنظام المتبع في هيئة الرعاية الصحية، مطالبة بتطبيق كافة مزايا التمريض فى منشآت هيئة الرعاية الصحية على كافة التمريض بالجمهورية، والذى لن يتحقق إلا من خلال التدريب المستمر، وتطوير التعليم الفني للتمريض أسوة بمعاهد الرعاية الصحية، وتوحيد الهوية البصرية وتوفير زي رسمي وفقًا للكود المصري لزى التمريض فى المستشفى.

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كما طالبت الدكتورة كوثر محمود، بضرورة زيادة الحوافز والمرتبات أسوة بتمريض هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المتابعة والدعم النفسي والمعنوي، لافتة إلى أن هناك هجرة فى أطقم التمريض مثل الأطباء، ونحتاج إلى ضرورة المحافظة على القوة التمريضية من خلال حزمة من المزايا.

كما أكدت نقيب التمريض خلال الجلسة على ضرورة حماية الفريق الصحي وتأمينه أثناء تأدية عمله من خلال الخروج بقانون المسئولية الطبية، مطالبة بأن تكون هناك جلسة أخرى لمناقشة أحوال أفراد هيئة التمريض بالتفصيل.

الحوار الوطنى نقيب التمريض خطة النهوض التمريض النقابات المهنية الرعاية الصحية

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