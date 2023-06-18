تنسيق التمريض 2023 سوهاج.. وشروط التقديم

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق التمريض 2023 سوهاج بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظة خلال الأيام الماضية وسعي الطلاب لإيجاد المدارس البديلة للثانوية العامة.

تنسيق التمريض 2023 سوهاج

ننشر في هذا التقرير تفاصيل تنسيق التمريض 2023 سوهاج والتي ترتفع معدلات البحث عنها ليستعد الطلاب لتجهيز أوراقهم اللازمة للتقديم.

تشهد مدارس التمريض في محافظة سوهاج بحث متزايد على تنسيقها والشروط اللازمة للتقديم لأهمية المدرسة كبديل للثانوية العامة.

مع العلم أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج هذا العام قد ارتفعت بنسبة 8% حيث وصلت نسب النجاح في العام الماضي إلى 71% فيما بلغت العام الحالي 79%.

لذلك من المتوقع أن يرتفع تنسيق المدارس كذلك ومنها تنسيق التمريض أيضا كان العام الماضي يتراوح ما بين ما بين 265 إلى 273 درجة وبالنسبة المئوية بلغ تنسيق التمريض في المحافظة 77.3%.

عدد مدارس التمريض في سوهاج 2023

تضم محافظة سوهاج 15 مدرسة تمريض للبنين والبنات موزعة في مختلف مراكز سوهاج

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز طهطا

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز جهينة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات بمدينة سوهاج.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز أخميم.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز طما.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنات، بمركز المراغة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز البلينا.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز طهطا.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز المنشاة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز جرجا.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز دار السلام.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز طما.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز المراغة.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض للبنين، بمركز أخميم.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2023

يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك

الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي، في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية

يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة

ألا يقل سن المتقدم عند بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

يتعهد المتقدم بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة.

اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

اقرأ أيضا

أسعار الأضاحي 2023