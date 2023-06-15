وكيل صحة الإسماعيلية يؤكد دعم قطاع التمريض بكل احتياجاته

استقبل الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية وفدا من النقابة العامة للتمريض، يضم الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض والدكتورة شيرين سعد والدكتورة نانسي عبد الباسط بهيئة الرعاية الصحية.

ثم اجتمع الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بممثلي هيئة التمريض بالوحدات والمستشفيات وهيئة الرعاية الصحية، بحضور هيام النسر نقيب تمريض الإسماعيلية وتريزة إبراهيم مديرة إدارة التمريض؛ لمناقشة عدد من القضايا التي تخص المهنة، وذلك بقاعة الدكتور إسماعيل سلام بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

أكد الدكتور على حطب، دور وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار في دعم قطاع التمريض بكل احتياجاته، وإعداد ممرضة على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة، وهو ما تحرص عليه وزارة الصحة من خلال التدريب والتعليم المستمر والمكثف لأعضاء هيئة التمريض ودعمهم بكافة السبل؛ لتطوير الأداء بالمستشفيات والوحدات والذي ينعكس في النهاية لصالح المريض.

وأشاد بجهود عضوات هيئة التمريض بالإسماعيلية، والدور الرئيسي والحيوي الذي يلعبه فريق التمريض في تقديم الخدمات الصحية وعلى دعمه الكامل لجهود النقابة والعمل على التواصل الدائم لكل أعضاء هيئة التمريض، والذي بدوره يصب في مصلحة المرضى والخدمات الطبية المقدمة.

وأثنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض على قيادات وأعضاء هيئة تمريض الإسماعيلية، وأكدت تقديرها واعتزازها بدورهم في كافة قطاعات الخدمة الصحية بالمحافظة والمظهر المشرف وجودة وتميز الأداء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية كثانٍ محافظة على مستوى الجمهورية، والتطور في الخدمات المقدمة للمرضى.

كما وجهت الشكر للدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، علي حُسن التعاون ولاهتمامه بأعضاء هيئة التمريض وتواصله المستمر مع أعضائها لتذليل أي مشاكل أو عقبات من خلال جولاته المستمرة على المنشآت الطبية، مشيرة إلى دعم النقابة وسعيها الدائم لتحسين أوضاع التمريض وحل مشكلاتهم.