الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|هبوب رياح قادمة من أوروبا وموعد إعلان تنسيق التمريض 2023

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

خلال ساعات.. هبوب رياح قادمة من أوروبا وتراجع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيواصل التحسن خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد مرت بسلام.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب كروت ذاكرة ومخدرات وسيوف

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي 5 محاولات لتهريب كروت ذاكرة ومخدرات وسيوف، كانت المحاولتان الأولي والثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، حيث تم ضبط راكبين عربيين حاولا تهريب كمية من كروت الذاكرة داخل جيوب ملابسهما التي كانا يرتديانها.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الزمالك يقرر عودة لاعب الوسط المعار لصفوف البنك الأهلي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، بالاتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك، على عودة حمدى علاء، لاعب خط وسط الفريق المعار إلى البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بريطانيا تسعى لحماية صناعة إنتاج الأفلام لديها باستخدام الذكاء الاصطناعى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة تنفق 150 مليون جنيه إسترليني على المعامل البحثية لدعم الأبحاث الخاصة باستخدام مؤثرات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام والتليفزيون.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

موعد إعلان تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023 بالدرجات وشروط القبول

تحدد وزارة الصحة تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية والذي يختلف من محافظة لأخرى حسب عدد الفصول المتاحة ومجموع الطلاب في الشهادة الإعدادية، ومع زيادة اهتمام الطلاب بالالتحاق بالمدارس الفنية ومنها التمريض العادي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

درجات الحرارة الاجتماعية والرياضية أخبار فاتتك مطار القاهرة الزمالك البريطانية تنسيق التمريض

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بريطانيا تسعى لحماية صناعة إنتاج الأفلام لديها باستخدام الذكاء الاصطناعى

جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولات تهريب كروت ذاكرة ومخدرات وسيوف

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