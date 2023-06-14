جمارك مطار القاهرة تُحبط محاولات تهريب كروت ذاكرة ومخدرات وسيوف

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، 5 محاولات لتهريب كروت ذاكرة ومخدرات وسيوف.

كانت المحاولة الأولي والثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، حيث تم ضبط راكبين عربيين حاولا تهريب كمية من كروت الذاكرة داخل جيوب ملابسهما التي كانا يرتدونها.

واستوقفهما مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، وبتفتيش حقائب الراكبين يدويا وتفتيشهما ذاتيا، تم ضبط 2500 كارت ذاكرة مع الراكب الأول و3300 كارت ذاكرة مع الراكب الثاني قاما بإخفائهم داخل جيوب الملابس التي يرتدونها.

وكانت الحالة الثالثة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 51 شريطًا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 510 أقراص.

وكانت الحالة الرابعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بكين حيث تم ضبط راكب أسيوي بحوزته ستة سيوف ذوي نصل معدني حاد محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، كما أفاد بذلك تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار.

وكانت الحالة الخامسة والأخيرة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 4 شرائط لعقار الترامادول المخدر، بإجمالي 40 قرصا و4 عبوات بلاستيكية بهم 40 قرصًا فوار لنفس العقار المخدر.

وأمر مدير الإدارة الرابعة بتحرير محاضر ضبط جمركي أرقام 147 و148 و149 و150 و151 لسنة 2023 لكل راكب على الترتيب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الركاب الثالث والرابع والخامس للنيابة المختصة.