الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال ساعات.. هبوب رياح قادمة من أوروبا وتراجع درجات الحرارة

هبوب رياح قادمة من
هبوب رياح قادمة من أوروبا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيواصل التحسن خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد مرت بسلام.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON: “خلال الساعات القادمة سيواصل الطقس التحسن، بسبب هبوب ريح شمالية قادمة من وسط وجنوب أوروبا تؤدي لتراجع درجات الحرارة وانخفاض سرعة الرياح”، مشيرة إلى انعدام فرص سقوط الأمطار باستثناء بعض المناطق، مثل حلايب وشلاتين.

وكشفت غانم، أنَّ سرعات الرياح اليوم ستتراوح بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة نتيجة الرياح الشمالية القادمة من وسط وجنوب أوروبا، متوقعة تسببها في انخفاض درجات الحرارة.

وتابعت: “أنَّ سقوط الامطار ونشاط الرياح في شهر يونيو غير معتاد بالأساس، ومع ذلك نتوقع حالة من الاستقرار حتى منتصف الأسبوع القادم، نستبعد تكرار مثل تلك الظواهر في نهايات الربيع وأوائل الصيف في ظل التغيرات المناخية”.

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