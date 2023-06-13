الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إعلان تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023 بالدرجات وشروط القبول

التمريض
التمريض

تحدد وزارة الصحة تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب عدد الفصول المتاحة ومجموع الطلاب في الشهادة الإعدادية، ومع زيادة اهتمام الطلاب بالالتحاق بالمدارس الفنية ومنها التمريض العادي، تعرض “الدستور” في التقرير التالي تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023 وشروط القبول.

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023

لم تحدد وزارة الصحة بعد تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023 ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال يونيو الجاري، ويختلف تنسيق التمريض العادي من محافظة لأخرى حيث تكون محافظات الوجه البحري من أعلى المحافظات في تنسيق التمريض العادي والذي يلتحق به أوائل الشهادة الإعدادية فيها حيث يوفر التمريض العادي وظائف فور التخرج.

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شروط القبول بمدارس التمريض العادي 2023

تحدد وزارة الصحة شروط الالتحاق بمدارس التمريض العادي والتي يحتاج الطلاب فيها إلى اجتياز اختبار القبول اجتياز الطالبة الكشف الطبي والنفسي والهيئة داخل مدرسة التمريض، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المتقدمين من خلال اللجان الطبية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتشمل كشف نظر، وباطني، اختبار المخدرات، كشف لياقة طبية للوظيفة واللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة وحسن المظهر وسلامة النطق ومع التناسق بين الطول والوزن كشرط للقبول في مدارس التمريض.

كما تشترك مدارس التمريض العادي أن تكون الطالبة مصري الجنسية، وألا يزيد سنها عن 18 سنة، وتكون غير متزوجة، ويشترط أيضا عدم زواجها أثناء الدراسة، وذلك قبل تقديمهم الأوراق التالية للالتحاق : 

تقديم أصل و3 صور من الشهادة الإعدادية 2023 الخاصة بالطالبة، تقديم 3 حافظة بلاستيكية وبها من أصل و3 صور من شهادة ميلاد الطالبة مميكنة، و8 صور شخصية 4 * 6 حديثة للطالبة، وصورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب مع الاطلاع على الأصل، و6 طوابع مهن طبية، و5 دمغة بجنيه.

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