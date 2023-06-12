الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيق الثانوية العامة 2023 المنوفية.. والأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

طلاب
طلاب

زاد البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 المنوفية عبر المنصات الإلكترونية عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022-2023 و جاءت نسبة النجاح في المحافظة 77.23 % بالمدارس الحكومية والخاصة (عربي ولغات) حيث بلغت إجمالي عدد الحاضرين 81 ألف 929 طالب نجح منهم نحو 63 ألف 278 طالب.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تنسيق الثانوية العامة 2023 المنوفية، وجاء الحد الأدنى للالتحاق بمدارس الثانوية العامة 230 درجة حيث بدأت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات في اعتماد التنسيق المدارس الثانوية بأنواعها المختلفة (الثانوية العامة، الدبلومات الفنية، مدارس ما بعد الإعدادية،…).

يعتمد التنسيق على نسب النجاح العامة في المحافظة وعدد المدارس الثانوية بأنواعها المختلفة واستيعاب كل مدرسة للطلاب والمدارس التي تخدم محل سكن الطلاب والتوزيع الجغرافي حيث يمكن من خلال كافة العوامل السابقة وضع الحد الأدني للقبول في المدارس الثانوية.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي بالمنوفية 2023

لخصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوراق التقديم في 1 ثانوي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 فيما يلي :- 

  • عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 6*4 مدون عليها اسم الطالب.
  • عدد 2 طابع مهن تعليمية.
  • ملف بلاستيكي للتقديم.
  • طلب الإلتحاق في المرحلة الثانوية مطبوع من الموقع الإلكتروني.
  • الدمغات الخاصة بطالب الإلتحاق بالثانوية العامة.
  • أصل شهادة الميلاد.
  • صورة من بطاقة ولي الأمر.
  • أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية.

ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)  بإدخال كافة المعلومات المطلوبة عن الطالب ودرجاته في كافة مواد الشهادة الإعدادية ومحل سكن الطالب ونوع التعليم الذي يرغب الطالب في الالتحاق به.

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موعد التقديم في 1 ثانوي 2023-2024

من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم في 1 ثانوي للعام المقبل 2023-2024 بداية شهر يوليو المقبل وتستمر حتى 30 يوما كمرحلة أولى للتقديم ثم فتح باب التقديم لطلاب الدور الثاني للتقديم في المدارس الثانوي وفقا للتنسيق المعلن عنه في كل محافظة.

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