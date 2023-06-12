محافظ الغربية يطمئن على سير امتحانات لجان الثانوية العامة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول واطمأن على سير الامتحانات.

وأدى الطلاب الامتحانات في مادتي التربية الدينية في الفترة الأولى ومادة التربية الوطنية في الفترة الثانية.

وأكد محافظ الغربية تضافر كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها.

وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أنه لم تتلق غرفة العمليات شكاوى رسمية حتى الآن، حيث يؤدى امتحانات الثانوية 41041 طالبا وطالبة من أبنائنا طلبة المرحلة الثانوية العامة داخل 116 لجنة عامة منتشرة في كافة مراكز ومدن المحافظة.