الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ مطروح يتابع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يومها الأول، لمادتي التربية الدينية في الفترة الأولى و التربية الوطنية في الفترة الثانية.

واطمئن محافظ مطروح على سير الامتحانات دون أي عقبات مع توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين، والمتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول.

وأكد المحافظ  على تضافر كافة جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة، والتنسيق التام فيما بينها لضمان خروج العملية الامتحانية بالمحافظة بالشكل اللائق متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

 من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يؤدى اليوم 2627 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، منهم 1375 طالبا فى القسم العلمى علوم، و1095 فى القسم الأدبي، و157 طالبا فى القسم علمى رياضيات من خلال 13 لجنة على مستوى المحافظة، و 3 مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين 865 معلم ملاحظ.

- توفير 6 خطوط اتوبيسات لتوزيع الأسئلة

وأشار  إلى انه تم توفير 6 خطوط اتوبيسات لتوزيع الأسئلة، وتنظيم 4 رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة، وكذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين منهم عدد 8 للرجال و 8 للسيدات  تم تطويرها   كمرحلة أولى بتكلفة 1.3 مليون جنيه لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.

وتابع أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة،  وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة ،وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء  لتأمين التيار الكهربى والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الارضية باللجان ومديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين  بالاستراحات ، وذلك ضمن جهود  توفير كافة التأمين الطبي والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة.

الثانوية العامة مطروح التربية الدينية التربية الوطنية امتحانات

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