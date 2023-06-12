الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

محافظ أسيوط: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 على مستوى المحافظة وسط إجراء أعمال الامتحانات في جو مناسب للطلاب الذين بلغ عددهم حوالي 29 ألفا و892 طالبا وطالبة موزعين على 87 لجنة أساسية، بالإضافة إلى لجنة للمتفوقين وأخرى للمكفوفين على مستوى المحافظة.


وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة والغرف الفرعية بمختلف المراكز والإدارات للتأكد من انتظام سير الامتحانات بسهولة ويسر وفي بيئة هادئة دون أي مشاكل.


وشدد على تذليل العقبات وتوفير كل الإمكانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، بالإضافة إلى التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الوجود الميداني والمرور على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع الإشغالات وعدم السماح قطعياً بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان مع توافر وسائل الحماية المدنية.


وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 29 ألفا و892 طالبا وطالبة موزعين على 89 لجنة على مستوى المحافظة منهم.

 

 

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