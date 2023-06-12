طلاب الثانوية العامة بالمعصرة: الامتحان كان سهل وبسيط وفى متناول الطالب المتوسط

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي من أول أيام امتحانات الثانوية العام للعام ٢٠٢٣، التي بدأت، اليوم الإثنين، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وفي تمام الساعة الـ١٢ ونصف بدأ طلاب مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية في الخروج واحد تلو الآخر.

وقال الطالب حمزة محمد، لـ"الدستور"، إن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط، وعلق: "بداية مبشرة والامتحانين كانوا مية مية"، حيث وصف امتحان التربية الوطنية بالسهل والبسيط.

وأوضح أن التربية الدينية على الرغم من أنها من المواد التي لا تضاف للمجموع إلا أنهم يحرصون على مذاكرتها، وأكد أن الامتحان جاء بأسئلة واضحة من المنهج الذي قاموا بمذاكرته من كتاب المدرسة.

فيما قال علي كمال إن الامتحانين اليوم يعتبران بداية لتعارف الطلاب على شكل الامتحان والتدرب عليه عمليا ونفسيا، وأكد أن امتحان التربية الدينية كان سهلا، وكذلك التربية الدينية.

وتابع: "بتمنى إن بقية الامتحانات تبقى بنفس الطريقة المباشرة اللي كانت في امتحان التربية الوطنية والدينية النهاردة وشكل الامتحان سهل الإجابة عليه مش صعب وخرجنا قبل انتهاء الوقت".

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ اليوم الإثنين الموافق ١٢ من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيارا من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية وتتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.