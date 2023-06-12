محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث تم تحديد ٢٢٥ درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة و١٤٠ درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و١٧٥ درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة، و ٢٢٥ لطباعة الهرم و٢١٥ لكل من (إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى ونظام إعداد مهنى ٢١٠، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى ٢١٠، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهنى ٢١٠، نكلا ثانوى صناعى مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين) و٢١٠ درجات لكل من (وردان ثانوى صناعى مشترك، أبورواش ثانوى صناعى مشترك وإعداد مهنى ٢٠٥، المنوات ثانوى صناعى بنات، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى وإعداد مهنى ٢٠٥، البدرشين ثانوى صناعى بنات و إعداد مهنى ٢٠٥ و ٢٠٠ درجة لكل من (ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات) و١٩٥ درجة لــ طهما ثانوى صناعى بنين و ١٩٠ لكل من (الصف الثانوى صناعى بنين بزرزاره و إعداد مهنى ١٨٥، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين و إعداد مهنى ١٨٥، أطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك و إعداد مهنى ١٨٥، القبابات ثانوى صناعى مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة) و١٨٠ درجة للباويطى و ١٧٥ درجة لــ المناجم ثانوى صناعى بنين.

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد ٢٠٠ درجة للجيزة الثانوية الزراعية و١٩٥ درجة للثانوية الزراعية المهنية و ١٦٦ درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى ١٦١ و ١٦٦ لطهما الثانوية، وإعداد مهنى ١٦١ و ١٧٥ درجة لأبوغالب الثانوية الزراعية، وإعداد مهنى ١٦١ و ١٨٠ درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية وإعداد مهنى ١٦١.

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم التجاري والفندقى، فقد حدد ٢٤٠ للهرم الفندقية الرسمية و٢٢٠ للهرم الفندقية المهنية و٢٠٠ درجة لمدارس (إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة و الزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر والشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية) و ١٩٥ درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و١٩٠ درجة لكل من (مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطورى التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف) ١٨٥ درجة لكل من (أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوى التجارى) و ١٦٥ للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية و١٤٠ درجة لكل من (خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص "تجارى وفندقى").

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن كما هو موضح فني الكترونيات (٢٢٠ درجة للقبول) فني تبريد وتكييف (٢١٠ درجات للقبول) فني ميكاترونيك سيارات (٢٢٠ درجة للقبول) فني صيانة واصلاح المعدات الثقيلة والديزل (٢١٠ درجات للقبول) فني صيانة وتحكم صناعي (٢١٥ درجة للقبول) فني بناء لوحات كهربائية (٢١٥ درجة للقبول) مساعد فني إداري (٢٠٥ درجات للقبول) فني التجارة الحديثة (٢٠٠ درجة للقبول) فنى صيانة ميكانيكية (٢٠٠ درجة للقبول) فنى تشغيل معادن (٢٠٠ درجة للقبول) فنى تشغيل ماكينات بلاستيك (١٩٠ درجة للقبول) فنى طباعة ورق (١٩٥ درجة للقبول) فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات (١٩٥ درجة للقبول) فنى نجارة أثاث (١٧٥ درجة للقبول) فنى دهان السيارات (١٧٥ درجة للقبول) فنى إصلاح هياكل السيارات (١٨٠ درجة للقبول) فنى طباعة منسوجات (١٨٠ درجة للقبول) فنى ملابس جاهز (١٨٠ درجة للقبول) فني طاهي (١٨٥ درجة للقبول) فني مشرف غرف وفني مضيف (١٨٥ درجة للقبول) فني صناعات غذائية (١٨٥ درجة للقبول) فني إنتاج البساتين بمدرسة أبوغالب المشتركة (١٨٠ درجة للقبول) فني إنتاج البساتين بمدرسة طهما المشتركة بالعياط (١٧٠ درحة للقبول) فني طباعة منسوجات (١٧٠ درجه للقبول) فني ملابس جاهزة (١٦٥ درجة للقبول) والكترونيات صناعية بالحوامدية وميكانيكا صيانة وإصلاح بالحوامدية يتم قبول أكبر ٤٠ مجموعا من المتقدمين.

بجانب اعتماد ١٦٠ درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي و١٧٠ درجة للقبول بمدارس خدمات صناعي.

ويقتصر قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالواحات البحرية، على الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس التابعة الإدارة الواحات فقط.

من جانبه، أضاف أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام، لافتًا إلى أنه سيتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.

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