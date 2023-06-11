الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة

طلاب
طلاب

تتصاعدة حدة البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة عقب إعلان نتيجة الطلاب في الفصل الدراسي الثاني 2022- 2023 حيث يرغب أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بمدارس ثانوية تتناسب مع مجموعهم في الشهادة الإعدادية سواء كانت (ثانوية عامة، دبلومات فنية، مدارس فنية متقدمة) خاصة أو حكومية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة

تستعد حاليا مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة للإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة حيث يعتمد على نسب نجاح طلاب في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 و عدد المدارس الخاصة بكل نوع تعليم وشرائح المجاميع في المحافظة وعدد الطلاب الذي تستوعبه كل مدرسة من المدارس الحكومية والتوزيع الجغرافي لمحل سكن الطلاب.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 القاهرة

يذكر أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة تخطت الـ 85.1% في حين جاءت نسبة النجاح لطلاب الصم والبكم 100% ونسبة النجاح لطلاب المكفوفين 88% ونسبة النجاح في المدارس الدولية 97.1% ونسبة النجاح في الإعدادية المهنية 84.9% ونسبة النحاج في الإعدادية الرياضية 74.3%.

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موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 بالقاهرة 

يعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق دخول المرحلة الثانوية خلال الساعات القليلة المقبلة في المحافظة حيث تعكف حاليا مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني على وضع وتحديد درجات القبول في كل مرحلة تعليمية حيث جاء تنسيق المرحلة الثانوية العام الماضي بالمحافظة بحد أدني 220 درجة فيما جاء الحد الأدني لفصول الخدمات بأقل من الثانوية بـ 40 درجة.

وكان قد تقدم لأداء الامتحان في محافظة القاهرة وفقا للحصر الذي أعدته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 190 ألف و 533 طالب حضر منهم نحو 184 ألف و 799 طالب ونجح منهم 156 ألف و 799 طالب.

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وباقي المحافظات| درجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 فى القاهرة

رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2023 - 2024

 يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية التقديم في الصف الأول الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم تفعيله عقب الإعلان رسميا عن تنسيق الثانوية للعام المقبل 2023-2024.

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