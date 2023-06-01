مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الثانوي في جميع محافظات مصر ظهرت مؤشرات تنسيق الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة للناجحين بالعام الدراسي 2022-2023، الراغبين بالالتحاق في الصف الأول الثانوي العام بالعام التعليمي المقبل لعام 2023-2024، عقب اعتماد نتيجة الدور الأول، اليوم الأربعاء.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 فى القاهرة

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 فى القاهرة.

تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2023 المتوقع



اعتمد محافظ القاهرة، بصفته اللواء خالد عبد العال نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي في 2022-2023، بنسبة نجاح 85.1%.

وبلغ عدد المتقدمين لجميع امتحانات الشهادة الإعدادية في هذا العام حوالي 190 ألفا و533 طالبا وطالبة، وحضر منهم حوالي 184 ألفا و352 طالبا وطالبة، ونجح منهم حوالي 156 ألفا و799 طالبا وطالبة.

وعند مقارنة تلك الأرقام بالعام الدراسي الماضي 2021-2022، ونجد أن نسبة النجاح بالدور الأول كانت حوالي 83%، أي أنها ارتفعت وتكون بمقدار 2.1%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان وحينها حوالي 186 ألفا و273 طالبا وطالبة وحضر منهم حوالي 180891 طالبا وطالبة ونجح حوالي 147653.

وتصل عدد الفصول المتاحة بمحافظة القاهرة إلى حوالي 7880 فصلا، موزعين على حوالي 805 مدرسة على مستوى المحافظة في جميع المناطق المختلفة لكي تستقبل الطلاب في محيطها.

بالعودة للعام الدراسي الماضي لمرة أخرى، ونجد أن تنسيق الشهادة الإعدادي بمدارس الثانوي العام في المحافظة اعتمد في المرحلة الأولى وتكون بحد أدنى حوالي 240 درجة ثم جرى تخفيضه لحوالي 232 درجة، وكان تنسيق ثانوي الخدمات أقل بـ حوالي 40 درجة من الثانوي العام.

إذا قارنا العام الدراسي الماضي وتكون بالحالي نجد أن تكون نسبة النجاح وعدد الطلبة الناجحين ارتفع بصورة ملحوظة، وتكون عليه يتوقع أن يرتفع التنسيق بالتبعية، ليصبح الحد الأدنى في حدود 245 درجة بالمرحلة الأولى.