الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

تصدر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي قائمة بحث مئات الآلاف من الطلاب والطالبات خلال الساعات الماضية؛ لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني بعد اعتماد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة، اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، داخل ديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح ٨٥.١% للشهادة العامة، وبنسبة نجاح ١٠٠% للشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للمكفوفين ٨٨%، ونسبة نجاح ٧٤.٣% لطلاب الإعدادية الرياضية، ونسبة نجاح ٨٤.٩% للإعدادية المهنية، ونسبة نجاح ٩٧.١% لطلاب المدارس الدولية.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

وقال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن أوائل الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة بلغوا 259 طالبا وطالبة، حصلوا على الدرجات النهائية في امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي بالعام الدراسي 2022-2023.

وحققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة بنسبة نجاح  ٩٨.١٥%.

فيما حققت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية المركز الثاني على مستوى محافظة القاهرة بنسبة بلغت ٩٦.٧٢ %.

وفي المركز الثالث حققت إدارة حلوان التعليمية المركز الثاني على مستوى محافظة القاهرة بنسبة بلغت  ٩٦.٢٤%.

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في السياق ذاته، أوضح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة سيتم إعلانها غدًا الخميس 1 يونيو عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية: 

  • الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي  عبر رابط eduserv.cairo.gov.eg/results.
  • تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد المكون من 14 رقمًا أو رقم الجلوس.
  • تحديد المرحلة الدراسية “إعدادي”.
  • اختيار نتيجة الصف المراد الاستعلام عنه “الثالث الإعدادي”.
  • تحديد اختيار الفصل الدراسي الثاني.
  • اختيار العام الدراسي 2022-2023.
  • الضغط على عبارة عرض النتيجة.

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