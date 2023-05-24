للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس قائمة بحث الطلاب وأولياء الأمور في مصر بعدة محافظات، بالتزامن مع مرور نحو أسبوعين على انتهاء امتحانات الترم الثاني وظهور النتيجة في بعض المدارس دون أخرى في القاهرة والمنوفية والدقهلية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس خلال الساعات المقبلة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 القاهرة برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر رابط eduserv.cairo.gov.eg/results.

اختيار نتائج سنوات النقل.

تسجيل الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد أو رقم الجلوس.

تحديد المرحلة الدراسية لابتدائي «نتيجة الصف السادس الابتدائي».

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

الضغط على عبارة عرض النتيجة لتظهر خلال لحظات.

وأدى طلاب القاهرة، امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من الخميس 11 مايو 2023، إلى الاثنين 15 مايو 2023 الجاري.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الشرقية برقم الجلوس

وفي محافظة الشرقية، أعلنت مديرية التربية والتعليم استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدًا لاعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، أو من خلال التوجه للمدرسة التابع إلى الطالب.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 203 محافظة الشرقية برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية عبر رابط sharkia.gov.eg/modiriat/Education.

اختيار الإدارة التعليمية.

الضغط على أيقونة نتائج امتحانات المرحلة الابتدائية.

اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي.

كتابة رقم جلوس الطالب ثم الضغط على عرض النتيجة.

وأدى طلاب الشرقية امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023خلال الفترة من يوم يوم الاثنين 15 مايو إلى الخميس 18 مايو الجاري.

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