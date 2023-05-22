لينك بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

نتائج نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، عبر بوابة التعليم الأساسي، ازدادت محركات البحث جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بهذه الكلمات البحثية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وبدأ البحث من أولياء الأمور، بعد اقتراب اسبوع، على انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي.

وينشر الدستور في التقرير كيفية الحصول على نتيجة نهاية العام الدراسي الحالي للصف السادس الابتدائي.

الطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الحصول على نتيجة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، يجب اتباع الخطوات التالية:

لينك بوابة التعليم الأساسي 2023

أولا الدخول عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

ثانيا: كتابة الرقم القومي المدون في شهادة الميلاد للطالب

ثالثا: اختيار المرحلة الدراسية

رابعا: اختيار الصف الدراسي

خامسا: اختيار العام الدراسي

سادسا: اختيار الفصل الدراسي

وفي الختام الضغط على عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الطالب الذي حصل عليها على مدار العام الدراسي وتشمل نتيجة امتحانات الفصلين الدراسين الأول والثاني.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جار الانتهاء من تصحيح امتحانات صفوف النقل ، ومراجعتها تجهيز النتائج ورفعها على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية.

وأكد المصدر، أنه فور تجهيز النتيجة، ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، سيتم اتاحتها لجميع الطلبة والطالبات، بالرقم القومي.

ومن المتوقع أتاحت النتيجة الأسبوع الجاي، قبل البدء في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وإعلان نتائجها للطلاب.

جدير بالذكر أن تقوم عدد كبير من المديريات التعليمية، بعقد اختبارات الشهادة الإعدادية للطلاب ومن المقرر أن تنتهي جميع المديريات التعليمية من اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، للشهادة الاعدادية، نهاية الأسبوع الجاي ، على تعلن النتيجة الأسبوع المقبل تباعا في المديريات التعليمية.

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