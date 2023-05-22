رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023.. وتوزيع الدرجات

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في كافة محافظات الجمهورية، وذلك للاستعداد لإنهاء إجراءات التقديم في المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث خضعوا للامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالفعل خلال الفترة من 11 - 15 مايو الجاري وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023



خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة التعليم الأساسي لإعلان نتائج طلاب صفوف النقل ومن بينهم طلاب 6 ابتدائي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تشر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة نتائج الطلاب عقب اعتمادها رسميا وإنهاء كافة أعمال الكنترول.

وعقب معرفة نتائج الطلاب يجب على أولياء الأمور سحب ملفات أبنائهم من المدارس الابتدائية والتقديم في مدارس المرحلة الإعدادية بالتنسيق من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تخدم المربع السكني التابع له وفقا لمحل الاقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي لولي الأمر والمسؤول قانونا عن الطالب.

نتيجة 6 ابتدائي 2023 إلكترونيا

يستطيع طلاب 6 ابتدائي معرفة كافة درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي من خلال بوابة التعليم الأساسي بخطوات إلكترونية بسيطة وانتهاء كافة الإجراءات وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي والمرحلة التعليمية والصف الدراسي المقيد به الطالب.

كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته في الامتحانات بدقة.

إدخال كافة بيانات المدرسة المقيد بها.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور درجات الطالب في كل المواد الدراسية التي خضع لامتحانها في الترم الثاني.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2023

تعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 وفقا لتوزيع الدرجات التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهى كما يلي :-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة الرياضيات 80 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

اقرأ أيضا

أفضل أدعية للطلاب أثناء الامتحانات