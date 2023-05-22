الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023.. وتوزيع الدرجات

طلاب
طلاب

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في كافة محافظات الجمهورية، وذلك للاستعداد لإنهاء إجراءات التقديم في المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث خضعوا للامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالفعل خلال الفترة من 11 - 15 مايو الجاري وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023


خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة التعليم الأساسي لإعلان نتائج طلاب صفوف النقل ومن بينهم طلاب 6 ابتدائي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تشر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة نتائج الطلاب عقب اعتمادها رسميا وإنهاء كافة أعمال الكنترول.

وعقب معرفة نتائج الطلاب يجب على أولياء الأمور سحب ملفات أبنائهم من المدارس الابتدائية والتقديم في مدارس المرحلة الإعدادية بالتنسيق من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تخدم المربع السكني التابع له وفقا لمحل الاقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي لولي الأمر والمسؤول قانونا عن الطالب.

txt

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023

txt

طالب يقطع جسد زميله أمام لجنة الامتحانات فى بنها

نتيجة 6 ابتدائي 2023 إلكترونيا 

يستطيع طلاب 6 ابتدائي معرفة كافة درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي من خلال بوابة التعليم الأساسي بخطوات إلكترونية بسيطة وانتهاء كافة الإجراءات وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

  • الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج الطلاب.
  • تحديد الفصل الدراسي والمرحلة التعليمية والصف الدراسي المقيد به الطالب.
  • كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته في الامتحانات بدقة.
  • إدخال كافة بيانات المدرسة المقيد بها.
  • تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور درجات الطالب في كل المواد الدراسية التي خضع لامتحانها في الترم الثاني.
txt

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2023

txt

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم 2023

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2023

تعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 وفقا لتوزيع الدرجات التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهى كما يلي :-

  • مادة اللغة العربية 80 درجة.
  • مادة الرياضيات 80 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية 40 درجة.
  • مادة العلوم 40 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

اقرأ أيضا 

أفضل أدعية للطلاب أثناء الامتحانات 

نتيجة الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائي الترم الثاني الترم الثاني 2023 العام الدراسي

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يساهم بـ75% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى

تأجيل محاكمة متهمين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى لـ20 يونيو

تحرير 222 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر وغينيا

حبس 3 لاتهامهم بالاتجار فى الآثار بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس