طالب يقطع جسد زميله أمام لجنة الامتحانات في بنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على طالب بالصف الثالث الاعدادي طعن زميله وقطع جسده بسلاح أبيض "مطواه" عقب الانتهاء من الامتحان أمام اللجنة بمنطقة الرملة بدائرة مركز شرطة بنها.



تلقى مديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها مفاده تلقيها بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة بين الطلاب أمام مدرسة الرملة عقب انتهاء امتحان الإعدادية وقيام أحد الطلاب بإصابة زميله وتقطيع جسده.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين طالبين واصابة احدهم بجروح غائرة بالفخذ.

تم إلقاء القبض على الطالب مرتكب الواقعة ونقل الاخر المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.