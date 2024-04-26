تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل المارد الأحمر الأساسي، لمواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف نادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي تواجد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بدلًا من رضا سليم الذي شارك أساسيًا في لقاء الذهاب، إضافة إلى نفس العناصر التي خاضت لقاء الذهاب والذي انتهى بالتعادل السلبي.

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تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

جاء تشكيل الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، وسام أبوعلي

تضم قائمة مباراة الأهلي ضد مازيمبي كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - علي معلول - كريم الدبيس

الوسط: كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبدالقادر - عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلي

واستبعد كولر من القائمة كل من محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - خالد عبدالفتاح - أليو ديانج - مروان عطية - حمزة علاء - محمد الضاوي كريستو.

وسيعود بيرسي تاو للظهور الأساسي مع نادي الأهلي أمام مازيمبي في مباراة اليوم.

فيما يفاضل مارسيل كولر، بين الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر في خط الهجوم بجوار بيرسي تاو ووسام أبوعلي.

بينما يدفع كولر بـ كريم نيدفيد بدلًا من أكرم توفيق في وسط الملعب بجانب الثنائي عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.