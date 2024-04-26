الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل المارد الأحمر الأساسي، لمواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف نادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي تواجد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بدلًا من رضا سليم الذي شارك أساسيًا في لقاء الذهاب، إضافة إلى نفس العناصر التي خاضت لقاء الذهاب والذي انتهى بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضًا.. تشكيل مازيمبي في مواجهة الأهلي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

جاء تشكيل الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق.
الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، وسام أبوعلي

تضم قائمة مباراة الأهلي ضد مازيمبي كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - علي معلول - كريم الدبيس

الوسط: كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبدالقادر - عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلي

واستبعد كولر من القائمة كل من محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - خالد عبدالفتاح - أليو ديانج - مروان عطية - حمزة علاء - محمد الضاوي كريستو.

وسيعود بيرسي تاو للظهور الأساسي مع نادي الأهلي أمام مازيمبي في مباراة اليوم.

فيما يفاضل مارسيل كولر، بين الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر في خط الهجوم بجوار بيرسي تاو ووسام أبوعلي.

بينما يدفع كولر بـ كريم نيدفيد بدلًا من أكرم توفيق في وسط الملعب بجانب الثنائي عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

الاهلى الأهلي مازيمبي مباراة الأهلي ومازيمبي دورى ابطال افريقيا بيرسى تاو

مواد متعلقة

تشكيل مازيمبي في مواجهة الأهلي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

الأكثر قراءة

تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال

كعكة الـ12 مليار يورو.. خطة شاملة لجذب أكبر عائد ممكن من «سياحة اليخوت»

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

أمطار رعدية بعدد من المناطق.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس السبت

"الدارك ويب" يظهر على ساحة الإجرام.. جريمة طفل شبرا الخيمة إنذار من العالم الخفى

فتحت الدش والماء مغلى.. رضيعة تفقد حياتها فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"