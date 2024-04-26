الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل مازيمبي في مواجهة الأهلي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي
مازيمبي

أعلن السنغالي لامين نداي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي، تشكيل الفريق الذي يواجه به الأهلي اليوم، ضمن إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "لوبومباشي".

ويرغب الفريق الكونغولي في تحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على الأهلي أو التعادل الإيجابي على ستاد القاهرة وانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.

وجاء تشكيل الفريق الكونغولي في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إليون بادارا فاتي.

خط الدفاع: إبراهيما كيتا - جونسون أتيبو، إرنست لوزولو - ماجلوار نتامبوي.

في خط الوسط: بواز نجالاولوما -  سوزي زيمانجا- جلودي ليكونزا.

في خط الهجوم: فيليبي كينزومبي - جويل بيا - أوسكار كيتوبا.

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قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

ضمت قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي أفشة- أحمد عبدالقادر- عمرو السولية- أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا)- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلى.

واستبعد كولر من القائمة كل من محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح - أليو ديانج - مروان عطية - حمزة علاء - محمد الضاوي كريستو.

وسيعود بيرسي تاو للظهور الأساسي مع النادي الأهلي أمام مازيمبي في مباراة اليوم.

فيما يفاضل مارسيل كولر، بين الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر في خط الهجوم بجوار بيرسي تاو ووسام أبو علي.

بينما يدفع كولر بـ كريم نيدفيد بدلًا من أكرم توفيق في وسط الملعب بجانب الثنائي عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.
 

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