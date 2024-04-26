الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي والقنوات الناقلة

الأهلي في مباراة
الأهلي في مباراة مازيمبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لمواجهة مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل للدور النهائي من دوري الأبطال والاقتراب من تحقيق حلم التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخ مشاركاته بالبطولة الأعرق في القارة الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت يوم الأحد الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

يأتي موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة) على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

ستنقل مباراة الأهلي ومازيمبي عبر قناة Bein Sports HD6 بتعليق المعلق المصري علي محمد علي

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

ريال مدريد يعلن استبعاد رودريجو وضم بيلينجهام لقائمة مباراة سوسيداد

قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

تضم قائمة مباراة الأهلي ضد مازيمبي كل من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمود متولي - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس

الوسط: كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبو علي

واستبعد كولر من القائمة كل من محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - خالد عبد الفتاح - أليو ديانج - مروان عطية - حمزة علاء - محمد الضاوي كريستو.

وسيعود بيرسي تاو للظهور الأساسي مع النادي الأهلي أمام مازيمبي في مباراة اليوم.

فيما يفاضل مارسيل كولر، بين الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر في خط الهجوم بجوار بيرسي تاو ووسام أبو علي.

بينما يدفع كولر بـ كريم نيدفيد بدلًا من أكرم توفيق في وسط الملعب بجانب الثنائي عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

وكان النادي الأهلي قد فرض التعادل السلبي على مازيمبي في مباراة الإياب يوم السبت الماضي.

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