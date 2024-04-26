يرغب كثير من المتابعين في معرفة موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة، حيث يلتقي الفريقان في بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على سوسيداد في “سان سيباستيان”، في افتتاحية الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأتي مباراة ريال سوسيداد، بعد حسم ريال مدريد الكلاسيكو لصالحه، بالانتصار على ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الأحد الماضي، ليقترب كثيرًا من إعادة لقب الدوري الإسباني لخزائنه.

وأعلن ريال مدريد استبعاد البرازيلي رودريجو جوس من قائمة الفريق المسافرة لمواجهة ريال سوسيداد، حيث يعاني من الأنفلونزا.

وتم إدراج اسم الإنجليزي جود بيلينجهام في قائمة “اللوس بلانكوس” للمباراة، بدلًا من رودريجو، بعد أن عانى من التهابات في المعدة غيبته عن تدريبات الفريق أمس الخميس.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 81 نقطة، بفارق 11 نقطة عن منافسه وأقرب ملاحقيه، فريق برشلونة، حيث يحتاج “الميرنجي” لتحقيق 7 نقاط فقط من أصل 18 نقطة ممكنة، من أجل الفوز ببطولة “الليجا” بصفة رسمية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “أنويتا” معقل فريق سوسيداد.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد وسوسيداد، غدًا السبت، إلا أن النادي الملكي قدم التماسًا لرابطة الدوري الإسباني لتقديم موعد المباراة يومًا، بسبب استعداده لمواجهة مضيفه بايرن ميونخ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “أليانز أرينا"، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو الطلب الذي قُوبل بالموافقة.