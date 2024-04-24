الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح لوريان ويقترب من لقب الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه لوريان بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي.

عثمان ديمبيلي كان البادئ بالتسجيل لفريقه بهدف أول في الدقيقة 19 بعد تلقيه تمريرة من مايولو، ليقتحم منطقة جزاء لوريان، ويطلق تسديدة أرضية بيسراه في الشباك.

وعزز كيليان مبابي من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 22 من متابعة لتمريرة زميله نونو مينديز من الجهة اليسرى.

وعاد ديمبيلي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60، بعد مجهود فردي رائع من كيليان مبابي من الجهة اليسرى، ليمرر لزميله الكرة أمام الشباك الخالية، ليضعها بدوره في الشباك.

وقلص محمد بامبا الفارق لـ لوريان بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 73.

كما سجل مبابي هدفه الثاني والرابع للفريق الباريسي في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة جزاء لوريان، مؤكدًا انتصاره فريقه.

انتصار فريق باريس سان جيرمان رفع رصيدهم إلى 69 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد لوريان عند 26 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ومن الممكن أن يُتوج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي الليلة للمرة الثانية عشرة في تاريخه بصفة رسمية، حال لم يتمكن موناكو صاحب المركز الثاني في الانتصار على ليل، في المباراة التي تجمعهما في الوقت الحالي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: زاجو - لوكاس هيرنانديز - ميلان سكرينيار - نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز - لي كانج إن - مايولو.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - جونتشالو راموس.

باريس سان جيرمان لوريان الدوري الفرنسي عثمان ديمبيلي كيليان مبابي

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