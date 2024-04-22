في غياب مبابي.. باريس سان جيرمان يسحق ليون برباعية في الدوري الفرنسي

سحق فريق باريس سان جيرمان منافسه أوليمبيك ليون بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل رباعية باريس سان جيرمان كلا من جونكالو راموس "هدفين" ونيمانيا ماتيتش بالخطأ في مرماه ولوكاس بيرالدو بينما سجل إيرنست نواما هدف فريق ليون الوحيد في المباراة.

وكرر باريس سان جيرمان نفس نتيجة انتصاره على برشلونة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن تشكيل باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة اليوم.

أحداث المباراة

الفريق الباريسي استهل المباراة بقوة وتمكن من التقدم في الدقيقة الثالثة بعدما ارتطمت الكرة في قدم ماتيتش وسكنت الشباك.

وبعد 3 دقائق ضاعف بيرالدو النتيجة لصالح بارس سان جيرمان من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وضاعف البرتغالي جونكالو راموس من تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 32 بعد عرضية رائعة من الدولي المغربي أشرف حكيمي ورأسية مميزة من راموس في الشباك.

وقلص نواما النتيجة لصالح أوليمبيك ليون من تسديدة رائعة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 42 اختتم جونكالو راموس رباعية باريس ومسجلًا الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 42 بعد تمريرة من ماركو أسينسيو وتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني، وتوقف رصيد ليون عند 41 نقطة في المركز الثامن.

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