للمرة الثالثة.. باريس سان جيرمان يقصى برشلونة من "تشامبيونزليج"

ليست المرة الأولى التي ينهزم فيها برشلونة الإسباني في مباراة الإياب بدور إقصائي بدوري أبطال أوروبا على ملعبه بعد أن كان فائزا في مباراة الذهاب، إذ خسر برشلونة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة كبيرة 1 – 4 في لقاء العودة في دور الثمانية على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، وكان الفريق متغلبا على بي إس جي بنتيجة 3 – 2 في لقاء الذهاب على ملعب بارك دي برانس بباريس العاصمة ليتم الاطاحة به بالخسارة بنتيجة 4 – 6 في مجموع اللقائين.

ففي موسم 1985 – 1986 ألتقى برشلونة بنادي سبارتا براج التشيكي في الدور الأول، وفي مباراة الذهاب فاز الفريق الإسبانى بنتيجة 2 – 1 خارج ملعبه، أما في مباراة الإياب انهزم بنتيجة هدف نظيف على ملعبه لكن هذا لم يمنعه من التأهل إلى دور الـ16 بالرغم من التعادل بنتيجة هدفين لمثلهما في مجموع المبارتين لكنه تفوق بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

يتواجد برشلونة في دور ربع النهائي للمرة 23 من أصل 34 مشاركة، ولم يتمكن من تجاوزه في 8 مرات فقط، فالمرة الأولى كانت في موسم 1994 – 1995 على يد بي إس جي.

والمرة الثانية كانت في موسم 2002 – 2003 أمام نادي يوفنتوس الإيطالي.

والمرة الثالثة الثالثة كانت في موسم 2013 – 2014 ضد مواطنه نادي أتلتيكو مدريد.

والمرة الرابعة كانت في موسم 2015 – 2016 على يد أتلتيكو مدريد.

والمرة الخامسة الخامسة كانت في موسم 2016 – 2017 أمام يوفنتوس.

والسادسة السادسة كانت في موسم 2017 – 2018 ضد إيه إس روما الإيطالي.

والمرة السابعة كانت في موسم 2019 – 2020 على يد نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وهذه هي المواجهة الثالثة من إجمالي 6 مواجهات في الأدوار الإقصائية التي يخرج فيها برشلونة على يد بي إس جي، فالمواجهة الأولى كانت في موسم 1994 – 1995 في دور الثمانية، وتعادل برشلونة معه إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في مباراة الذهاب، وانهزم بنتيجة 1 – 2 في مباراة الإياب.

والمواجهة الثانية كانت في موسم 2020 – 2021 في دور ثمن النهائي، وفي لقاء الذهاب خسر برشلونة بنتيجة كبيرة 1 – 4 على ملعب سبتيفاي كامب نو، وفي لقاء العودة تعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لمثله على ملعب بارك دي برانس.

على الجانب الآخر هذه هي المرة الأولى التي ينهزم فيها بي إس جي في مباراة الذهاب في دور اقصائي في دوري أبطال أوروبا على ملعبه، وينجح في تخطيه، ويصعد إلى الدور التالي.

وهذه هي المرة الثامنة من إجمالي 17 مشاركة التي يحضر فيها بي إس جي في دور ربع النهائي، ولم ينجح في تجاوزه سوى في 4 مرات، فالمرة الأولى كانت في موسم 1994 – 1995 على حساب برشلونة، والمرة الثانية كانت في موسم 2019 – 2020 أمام نادي أتلانتا الإيطالي، والمرة الثالثة كانت في موسم 2020 – 2021 ضد البايرن.

إذن مرتان من الأربعة التي وصل فيهما بي إس جي إلى دور قبل النهائي على حساب برشلونة.