كيف يلعب الريال والسيتي مباراتهما في أم معارك دورى أبطال أوروبا.. الليلة؟

يحتضن ملعب الاتحاد أم المعارك في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره ريال مدريد الإسباني في قمة مباريات إياباب ربع النهائي في لقاء متكرر للعام الثاني على التوالي بعدما تواجها الفريقان في نفس البطولة بنصف النهائي الموسم الماضي.

لقاء ملعب الاتحاد سيكون بمثابة النهائي المبكر للبطولة بعدما شهد لقاء الذهاب في ملعب سانتياجو برنابيو أحد أفضل مباريات البطولة وانتهى بستة أهداف بواقع ثلاثة لكل فريق، لذا تبقى كل الاحتمالات واردة إيابا، بما فيها اللجوء لشوطين إضافيين او الاحتكام إلى ركلات الترجيح، طالما انّ الفريقين يقدمان مستوى رفيعا ومتقاربا.

"الدستور" في السطور التالية تحلل كيف يلعب الريال والسيتي في أم المعارك بالأبطال؟

ألفاريز ودي بروين ووكر مفاتيح إنهاء اللقاء مبكرًا للسيتي

تأثر مانشستر سيتي نوعيًا بغياب كيفين دي بروين نجم الفريق عن لقاء الذهاب كما لم يكن إيرلينج هالاند في أفضل أحواله في ملعب سانتياجو برنابيو لكن مع عودة البلجيكي واكتمال صفوف السيتي قد يكون له الأفضلية خلال اللقاء.

الدفع بجوليان ألفاريز منذ بداية اللقاء سيكون واحد من أبرز إنهاء اللقاء مبكرًا للسيتي، حيث يقع دائمًا هالاند تحت رقابة أنطونيو روديجير اللصيقة مما سيتيح الفرصة لألفاريز في التحرك وخلص خطورة أكبر تجاه مرمى مدريد مع هالاند والاستغناء عن جناح من أجنحة بيب جوارديولا.

وتزال مشاركة كايل ووكر محل شك رغم تدربه بشكل طبيعي، لكن حال جاهزيته سيكون حل سحري لإغلاق الجبهة اليمنى الذي كان مصدر الثلاث أهداف في المباراة الماضية بعدما خدع أنشيلوتي بيب في اللقاء وأشرك بها رودريجو بدلًا من فينيسيوس الذي كان في قلب الملعب.

ويسعى بيب لحالة دي بروين الرائعة في لقاء لوتون الأخيرة لإيصال هالاند إلى المرمى، كما يجب مشاركة فيل فودين وبيرناردو سيلفا على أن يلعب الأخير كجناح أيمن مثل مباراة العام الماضي الذي كان بطلها بهدفين وأن يجاوره فودين دي بروين في الوسط.

عودة فينيسيوس للجناح ومشاركة ميليتاو يصلان بمدريد لبر الأمان

قدم أنشيلوتي مباراة جيدة في الذهاب، بعدما ابتكر حيلة تواجد رودريجو في الجناح الأيسر بدلًا من مواطنه فينيسيوس وهو ما أربك حسابات جوارديولا الذي يستعد دائمًا لغلق المساحات على فيني في مثل هذه اللقاءات.

ومع عدم جاهزية ووكر الكاملة واحتمالية غيابه، ستكون عودة فيني للجناح الأيسر أكبر خطر على السيتي في لقاء اليوم كما تواجد جود بيلينجهام في الحالة الذهنية الكاملة له يشكل خطر أكبر في نفس الجبهة الذي يميل إليها كثيرًا مع البرازيلي.

وبخصوص الدفاع يجب على أنشيلوتي الدفع بإيدير ميليتاو بجوار روديجير وأي خيار أخر سيكون بمثابة انتحار كبير بمشاركة ناتشو أو لاعب آخر بدلًا من تشواميني الموقوف.

وسيمثل ميلياتو قوة كبيرة دفاعيًا بجانب روديجير أمام هالاند، كما قد يكون كامافينجا حل جيد في الجبهة اليسرى الخطيرة للسيتي لإيقافها على أن يبدأ لوكا مودريتش في الوسط بجانب كروس وفالفيردي.