الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يسعى للانتقام من مانشستر سيتى فى قمة دورى الأبطال

ريال والسيتي
ريال والسيتي

يصطدم اليوم، فريق ريال مدريد بنظيره مانشستر سيتي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويتطلع ريال مدريد للانتقام من الهزيمة المذلة التي تعرض لها في مباراة الموسم الماضي أمام السيتي، وتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل العبور للدور نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الـ15 له في تاريخه، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في مباراة الذهاب.

منافسة بين الأبطال

وعلى الجانب الآخر، يتطلع مانشستر سيتي لاستغلال تحفز لاعبي ريال مدريد لتحقيق الفوز، والضغط عليهم من الدقائق الأولى للمباراة، وتسجيل هدف مبكر يخمدون به حماس ريال مدريد للفوز.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم خدمات كل من: "ديفيد ألابا، تيبو كورتوا" للإصابة، فيما يغيب أوريلين تشواميني لتراكم البطاقات الصفراء.

ويفكر كارلو أنشيلوتي في الدفع بإيدير ميليتاو، العائد من الإصابة في مركز قلب الدفاع، والذي يعاني ريال مدريد من تراكم الإصابات به، كما يملك ناتشو فيرنانديز فرصة المشاركة في المباراة في حالة استقرار أنشيلوتي على عدم جاهزية ميليتاو لمباراة بحجم مواجهة السيتي بعد فترة الغياب الطويلة.

وعين الاتحاد الأوروبي الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا للمباراة، ويعاونه مواطناه تشيرو كاربوني، وأليساندرو جيالتيني مساعدان أول وثانٍ، حكما راية؛ فيما تم تعيين ماوريسيو مارياني حكمًا رابعًا، ويقود ماسميليانو إيراتي غرفة تقنية الفيديو المساعدة Var ويعاونه باولو فاليري.

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