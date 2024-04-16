الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مؤتمر بيلينجهام: الكل يرشح مانشستر سيتى.. لكن نحن ريال مدريد

بيلينجهام
بيلينجهام

أكد جود بيلينجهام لاعب  ريال مدريد، توتره قبل مواجهة مانشستر سيتي مساء غدٍ الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيلينجهام في المؤتمر الصحفي اليوم للقاء: "أنا متوتر قليلًا بشأن الغد، لكني مستعد إليه. إنها مباريات مخصصة لريال مدريد، وأنا متشوّق من أجل وصول لحظة انطلاق المباراة".

وأضاف: "أنا لا أراهن، لذلك لا أعرف من هو المرشح المفضل، لكنني أعرف أننا ريال مدريد، والباقي هو مجرد ضجيج خارجي".

وتابع: "أشعر بالامتنان كل يوم لارتداء هذا القميص، إنه شيء رائع، لن أتعب منه أبدًا لقد كنت في دورتموند لمدة أربع سنوات، وهو أمر لم يكن طبيعيًا بالنسبة لشاب إنجليزي شاب، لكنني اكتسبت الخبرة التي جعلتني قويًا، شكرًا أيضًا لوالدي ولجمهوري، أوصي الشباب الإنجليز بالعمل في الخارج".

وأكمل: "أتمنى أن يفوز الفريق، هذه هي الأولوية والباقي لا يهم. أتمنى أن ألعب كرة قدم بشكل جيد، وإذا تمكنت من التألق، فهذا رائع. أفكر في أن يكون لي تأثير على الفريق، من خلال المساعدة هجوميًا ودفاعيًا. سيكون الأمر صعبًا للغاية، لكننا فريق عظيم، نحن مستعدون ويجب أن نظهر ذلك".

وعن خطورة السيتي: "لا يمكن التنبؤ بذلك تنظر إلى لاعب واحد والعشرة الآخرين، فهم يسببون لك المشاكل، ليس من المنطقي التفكير بشكل فردي، بل العمل كفريق، نحن جاهزون وسيتعين علينا إجراء بعض التعديلات، ولكن يجب أن نبقى صادقين دائمًا مع هويتنا وأن نعرف من نحن".

وأوضح حقيقة مفاوضات السيتي معه: "لقد تحدثت مع العديد من الأندية، بناءً على نصيحة عائلتي، لأنه من الصعب معالجة الكثير من المعلومات في منتصف الموسم، لكن بمجرد أن اتصل بي ريال مدريد، لم يكن عليّ أن أفكر مرتين، لهذا السبب جئت".

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