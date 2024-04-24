رسميًا.. السد بطلًا للدورى القطرى للمرة السابعة عشرة فى تاريخه

ظفر نادي السد ببطولة الدوري القطري، للمرة السابعة عشرة في تاريخه، وذلك بانتصاره على مضيفه الشمال بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.

حسن الهيدوس كان البادئ بالتسجيل لـ السد في الدقيقة التاسعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ فادحا من مدافع الشمال في تمرير الكرة.

وعزز الإكوادوري جونزالو بلاتا من تقدم الفريق السداوي في الدقيقة 26 بهدف ثان، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ من لاعب الشمال في تمرير الكرة.

وأكمل الشمال المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة 36، بعد حصول لاعبه أوميد براهيمي على الطباقة الحمراء لتدخله العنيف على خوخي بوعلام.

كما خرج كل من جونزالو بلاتا لاعب السد، وفهد وعد البياتي لاعب الشمال، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 74.

وسجل أكرم عفيف الهدف الثالث لـ السد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، أعقبه البرازيلي باولو أوتافيو بالهدف الرابع في الدقيقة 95، مؤكدًا انتصار فريقه وتتويجهم ببطولة الدوري القطري.

انتصار السد رفع رصيدهم إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق 5 نقاط عن الريان صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشمال عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وعزز السد رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بالدوري القطري إلى 17 بطولة.