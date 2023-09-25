الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدي فتحي ينافس على "لاعب الجولة" في الدوري القطري

حمدي فتحي
حمدي فتحي

نافس اللاعب حمدي فتحي، المحترف المصري في صفوف الوكرة القطري، على لاعب الجولة في الدوري القطري.

فتحي تألق في لقاء الوكرة والمرخية وسجل أول أهدافه مع النادي القطري منذ انتقاله في الصيف الماضي.

وينافس فتحي على جائزة لاعب الجولة الرابعة كل من الجزائري ياسين إبراهيمي، الإسباني رودريجو، محمد وعد ، ريكاردو جوميز و أسامة طنان.

 

وفاز الوكرة على المرخية بثلاثة أهداف نظيفة. 

وسجل أهداف الوكرة حمدي فتحي ودالا جليسون ويوسف طارق في الدقائق العاشرة و55 و88. وشهدت المباراة إهدار محمد بن يطو لاعب الوكرة ركلة جزاء في الدقيقة 42. 

ورفع الوكرة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع ،وظل فريق المرخية بلا رصيد في قاع الترتيب.

 

حمدي فتحي على رأس قائمة المحترفين في قائمة مصر للتوقف الدولي

 

وجاءت قائمة المحترفين المستدعين لمعسكر المنتخب الوطني على النحو الآتي: "محمد صلاح، ليفربول، محمد النني، أرسنال، محمود حسن تريزيجيه، طرابزون سبور، طارق حامد، ضمك، أحمد حسن كوكا، بيندك سبور، مصطفى محمد، نانت، عمر مرموش، أينتراخت فرانكفورت، حمدي فتحي، الوكرة، محمد شريف، الخليج، سام مرسي، إبسويتش تاون، أحمد حمدي، مونتريال". 

 

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الزامبي يوم 12 أكتوبر، ثم يواجه منتخب الجزائر يوم 16 في مباراتين وديتين ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

 

 

حمدى فتحى الوكرة الوكرة القطري الدوري القطري المرخية

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